حصيلة جديدة لضحايا انهيار طريق سريع في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 48 شخصاً على الأقل حتفهم في جنوب الصين عندما انهار جزء من طريق سريع بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم قوانجدونج، بحسب حصيلة جديدة أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وذكرت الوكالة في ختام مؤتمر صحافي نظمته مدينة ميتشو في قوانغدونغ الخميس "تسبب انهيار الطريق السريع في مقتل 48 شخصا".

وكانت حصيلة سابقة أوردتها الوكالة فجرا أشارت إلى وقوع 36 قتيلا و30 جريحا.

وهطلت أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة في منطقة قوانغدونغ الصناعية، ما أدّى إلى فيضانات هائلة وانهيارات أرضية. وشهدت الأيام الأخيرة أمطاراً غزيرة أكثر من المعتاد في هذه الفترة من العام قبل موسم الرياح الموسمية.

وانهار الطريق جزئياً بعيد الساعة الثانية من فجر الأربعاء (6,00 ت غ الثلاثاء)، وأظهرت صورة جوية نشرتها محطة "سي سي تي في" الحكومية مركبات متضرّرة عالقة في خندق عميق موحل.