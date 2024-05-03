المقاومة العراقية تقصف هدفاً حيوياً في بئر السبع بالأراضي المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إن مجاهدو المقاومة قصفوا هدفاً حيوياً في بئر السبع بأراضينا المحتلة اليوم الخميس .

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها قبل قليل: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق هدفاً حيوياً في بئر السبع بأراضينا المحتلة ظهر اليوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024، بصواريخ الأرقب “ كروز مطور ” ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

حزب الله يستهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان له: استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة ‌‎11:25‌‏ ‏من مساء يوم الخميس 02-05-2024، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة