"الدار أمان".. مشروع تخرج لرفع الوعي بالخدمات المقدمة لضيوف مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أطلق طلاب كلية الإعلام قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بجامعة السويس حملتهم بإسم "الدار أمان" عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مسعى جاد لإبراز دور مصر الإنساني وكرمها في استقبال اللاجئين من فلسطين وسوريا والعراق واليمن والسودان والصومال والكثير من البلدان الأخرى.

وأوضح الطلاب أن ذلك يأتي تأكيدًا على سمعة مصر الطيبة، يبذل الفريق المكون من ١٣ طالبًا وطالبة جهودهم لرفع الوعي بالخدمات المقدمة لضيوف البلاد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وتحت شعار "أكتر من مجرد لاجئ"، انطلقت الحملة برعاية الدكتور أمين سعيد، والدكتور السيد عبدالرحمن، والدكتور إيمان عادل، حيث تعد بشد الأنظار نحو قصص نجاح اللاجئين في التراب المصري.

فإن لمروءة الشعب المصري صدىً يتعدى الحدود، وها هي "الدار أمان" تحمل هذه الرسالة عبر الأثير لتحسين صورة مصر أمام العالم.

ونظم الفريق ندوة رائدة حاضر فيها الدكتور محمد شاكر من كلية السياسة والاقتصاد، والتي شهدت تفاعلاً كبيرًا من الطلاب وألقى فيها الضوء على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لاستقبال اللاجئين.

وأطلق الفريق مسابقة معلومات عن مصر على الشبكات الاجتماعية الخاصة بالمشروع، حيث تتبرع الحملة بإسم الفائز لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، لتوفير وجبة فطار أو سحور لأحد الصائمين في غزة.