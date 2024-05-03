خالد منتصر منتقدًا حسام موافي بسبب مشهد تقبيل الأيادي: الوسط الطبي في حالة صدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الدكتور خالد منتصر، الكاتب والسياسي والاستشاري في الأمراض الجلدية والتناسلية، عن صدمته الشديدة لدى رؤيته للصورة المتداولة على نطاق واسع للدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، وهو يقوم بتقبيل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين.

وقال منتصر خلال تصريحات صحفية، إنه يعتبر الدكتور موافي استاذا كبيرا وشخصا تعلم على يده العديد من الأطباء أصول مهنة الطب نظراً لكفاءته ومهاراته التدريسية المتميزة، مؤكدًا أن الوسط الطبي في حالة صدمة كبيرة من مواقف أستاذ جامعي كبير.

وتحدث منتصر عن ربط بعض الأشخاص، مثل الدكتور موافي، بين العلم والدين، مشيراً إلى أنه لا يمكن القيام بذلك لأن الدين ثابت بينما العلم قابل للتغير والتطور باستمرار ويستند إلى الدليل، مشيرًا إلى أن أن تصريحات الدكتور "موافي" التي تربط الدين بالطب لا تمت للعلم بأي صلة، وليس لها دليل علمي.

وتسائل منتصر كيف يمكن للدكتور موافي معالجة الآلاف من مرضى الصداع النصفي عن طريق الاعتكاف، وهل تم هذا العلاج داخل عيادته الطبية؟ ولماذا لم يحدد النوع المحدد للصداع النصفي الذي عالجه؟ وفي أي منشور أو دورية علمية قام بنشر تفاصيل اكتشافه للعلاج عن طريق الاعتكاف؟

وطالب منتصر أجهزة الدولة المختصة بضرورة إعداد برامج علمية هادفة عبر شاشاتها الفضائية المختلفة لمحاربة أفكار "أطباء الدراويش" التي انتشرت في الفترة الأخيرة، والتي تؤثر على عقول المشاهدين البسطاء.