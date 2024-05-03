لماذا تراجع "التعليم" أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل طباعتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر أن يتم مراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل طباعتها.

ووفقا للوزارة، فإنه الهدف من مراجعة الأسئلة للتأكد من خلوها من أي أخطاء لغوية أو فنية، بالإضافة إلى التأكد من مطابقتها للمواصفة الفنية للورقة الامتحانية حسب طبيعة كل مادة.

وبحسب الوزارة، فإن الأسئلة يجب أيضا أن تحقق نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية حسب طبيعة كل درس ومادة

وأكدت الوزارة، أن الأسئلة ستكون واضحة وبسيطة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة ولن تحمل أي تعقيدات أو مشكلات في الصياغة.

يذكر أن المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، أعلنت الانتهاء من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وبحسب المديريات التعليمية، فإنه تم إعدادها من قبل اللجان الفنية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها وتغليفها من خلال وضعها في مظاريف حرصا على سريتها الكاملة حتى تصل للطلاب داخل لجان امتحانات نهاية العام.

ووفقا للمديريات، فإن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومن كتاب المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني وسوف تقيس مستويات الطلاب المختلفة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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