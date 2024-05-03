هالة زايد مدافعة عن حسام موافي بعد مشهد تقبيل الأيادي: كفوا أيديكم عن الأستاذ الجليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أثارت صورة متداولة للدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، وهو يقوم بتقبيل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين؛ ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع العديد من الناس إلى التعبير عن آرائهم بخصوص هذه الواقعة المثيرة للجدل.

ومع تصاعد الجدال حول هذه الصورة، بدأ العديد من الشخصيات البارزة بالدفاع عن الدكتور موافي وإبراز مكانته المرموقة في المجتمع الطبي.

وكان من أبرز المدافعين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، التي عبرت عن إعجابها بالدكتور موافي ورجل الأعمال أبو العينين من خلال تعليق نشرته على صفحتها الرسمية على إنستجرام، جاء فيه: الأستاذ الجليل الدكتور حسام موافي، معلم الأجيال، والأستاذ المحترم محمد أبوالعينين، ممن أنفقوا بسخاء في الخفاء لتعليم الأجيال، هذه شهادتي: "كفوا أيديكم عن رموز مصر، فهناك لغة وود وعشم بين هذه القامات لا يدركها الكثير".

وأشادت زايد بدور الدكتور موافي كمعلم وموجه للأجيال القادمة، وكذلك بالسخاء والكرم الذي يتحلى به الرجلان في مساعدة الآخرين بعيداً عن الأضواء والشهرة.