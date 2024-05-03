"رويترز" عن مسؤول بالبنتاغون: أفراد من الجيش الروسي دخلوا قاعدة جوية تستضيف قوات أميركية في النيجر

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول رفيع بالبنتاغون، بأن "أفرادًا من الجيش الروسي دخلوا قاعدة جوية تستضيف قوات أميركية في النيجر".

ولفت إلى أن "القوات الروسية لا تختلط بقواتنا وتستخدم قسما منفصلا بالقاعدة قرب مطار العاصمة".

واضطرت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى سحب قواتهم من عدد من الدول الأفريقية في أعقاب انقلابات أوصلت إلى السلطة مجموعات حريصة على أن تنأى بنفسها عن الحكومات الغربية.

وبالإضافة إلى الرحيل الوشيك من النيجر، غادرت القوات الأميركية تشاد أيضا في الأيام القليلة الماضية، بينما طُردت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو.