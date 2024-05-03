"المقاومة الإسلامية بالعراق" أعلنت استهداف 3 أهداف حيوية في تل أبيب وبئر السبع بصواريخ "الأرقب"

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفًا حيويًا في بئر السبع بأراضينا المحتلة ظهر اليوم الخميس الموافق 5 أيار 2024، بصواريخ الأرقب- كروز مطور".
وفي بيان آخر، أعلنت في نفس السياق عن استهداف "هدفين حيويين في تل أبيب بأراضينا المحتلة ظهر يوم الخميس، بصواريخ الأرقب".
وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق"، استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء"، وفق البيان.
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