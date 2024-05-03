جامعة ساينس بو أعلنت إغلاق فرعها الرئيسي في باريس على خلفية تظاهرات مؤيدة لغزة

أعلنت جامعة ساينس بو الفرنسية أنها ستغلق فرعها الرئيسي في باريس الجمعة بعد سيطرة طلاب محتجين مؤيدين لغزة وفلسطين على مبان جديدة في حرم الجامعة.

وفي رسالة تلقاها موظفون مساء الخميس، قالت إدارة الجامعة إن المباني في وسط باريس "ستظل مغلقة غدا الجمعة 3 أيار. نطلب منكم مواصلة العمل من المنزل".