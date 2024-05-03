الخارجية الروسية: روسيا لن تشارك في مؤتمر سويسرا أو أي حدث حول "صيغة زيلينسكي"

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا لن تشارك في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، المقرر عقده في يونيو، أو في أي أحداث أخرى حول "صيغة السلام" للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضافت زاخاروفا -حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "المنظمون السويسريون للمؤتمر يدبرون الحقائق علانية، فروسيا لن تشارك سواء في القمة الأولى المزعومة في سويسرا، أو في الأساس في أي أحداث تروج لـ/صيغة زيلينسكي/ الشبيهة بالإنذار النهائي.. حتى لو تم دعوتنا في هذه المرحلة لحضور /مؤتمر السلام/ بشأن أوكرانيا الذي سيعقد في يونيو".

وشددت زاخاروفا، على أن سويسرا لا يمكن أن تكون بمثابة منصة للحوار بشأن التسوية.

وذكرت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية في وقت سابق، أنها دعت أكثر من 160 وفداً إلى المؤتمر حول أوكرانيا، بما في ذلك وفود من مجموعة السبع ومجموعة العشرين ودول البريكس، ولم تتم دعوة روسيا حتى الآن.