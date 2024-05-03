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زعموا أنه أسير بغزة.. العثور على جثة مستوطن مدفونا بالخطأ داخل قبر بإسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثة إلياكيم ليبمان، الذي كان يزعم أنه أسير لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأعلن جيش الاحتلال وفاة ليبمان، بعد العثور على جثته في إسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الممثلين العسكريين، إلى جانب أعضاء معهد الطب الشرعي ووزارة الصحة، أبلغوا عائلة ليبمان بالنتائج اليوم الجمعة.

وكان ليبمان يعمل كحارس أمن في حفل "سوبر نوفا" الصحراوي في 7 أكتوبر.

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فقد تم دفن رفاته إلى جانب شخص آخر من مهرجان نوفا قتل في 7 أكتوبر، وذلك عن طريق الخطأ.

ويؤدي هذا التطور إلى خفض عدد الأسرى الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر من 253 إلى 252.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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