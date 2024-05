شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق صاروخاً لنقل عينات التربة القمرية إلى الأرض والان نبدء بالتفاصيل

عينات القمر

أطلقت الصين اليوم بنجاح، صاروخاً لنقل عينات من التربة القمرية إلى الأرض.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا ـ بياناً عن إدارة الفضاء الصينية ، أن الصاروخ الناقل "تشانغ تشينغ-5 واي 8" نفذ بنجاح عملية إيصال المسبار القمري الصيني "تشانغ إيه-6" إلى مدار انتقالي بين الأرض والقمر. وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم خلالها نقل حوالي 2 كيلوغرام من عينات التربة القمرية إلى الأرض، وقد تستغرق المهمة 53 يومًا.ويجمع المسبار عينات من الجانب البعيد من القمر، لتكون مهمته هي الأولى من نوعها في التاريخ البشري