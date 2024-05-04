وزير الخارجية الصومالي يلتقي نظيره الموريتاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم، نظيره الموريتاني محمد سالم ولد ‏مرزوك، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة ‏الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في بانجول بغامبيا.‏

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ‏والتعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام ‏المشترك‎.‎