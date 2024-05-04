توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تحدث الإعلامي توفيق عكاشة عن الصداقات والعلاقات التي تجمعه ببعض زملائه الإعلاميين، وذكر منهم بشكل خاص الكاتب الصحفي مجدي الجلاد والإعلامي إبراهيم عيسى ورئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق عصام كامل.

خلال حوار أجراه في برنامج "سؤال مباشر" على شاشة قناة "العربية"، أشار عكاشة إلى وجود خلاف في وجهات النظر بينه وبين الإعلامي أحمد موسى، ولكنه أكد على العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بينهما

وتحدث عكاشة عن توقف برنامجه التلفزيوني بعد إغلاق قناة الفراعين التي كان يعمل بها، وأوضح أن سبب التوقف يرجع لقرار الشركة المالكة لقناة الحياة بإيقاف عرض برنامجه بعدما حقق أعلى نسب مشاهدة في الدول العربية وليس في مصر فقط.

وأكد عكاشة على مبادئه الثابتة في تقديم الإعلام الحر والجريء دون خوف أو محاباة، وأنه كان يستهدف بخطابه الشريحة المجتمعية محدودة الثقافة لتسهيل فهم الأحداث وباقي الشرائح المجتمعية.

كما أشار إلى نجاح تجربته الإعلامية في برنامج "مصر اليوم" الذي كان يقدمه على قناة الحياة، وأنها كانت تجربة متفردة وغير مسبوقة في تاريخ الإعلام العربي من ناحية نسبة المشاهدة والأرقام القياسية التي حققها البرنامج.