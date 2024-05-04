مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي على رفح "قد يؤدي إلى حمام دم"

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "قد يؤدي إلى حمام دم"، ودعا إلى وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن "عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة، تزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلا".
بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فإن الهجوم سيكون بمثابة "ضربة قوية للعمليات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة" لأن معبر رفح "يقع في قلب العمليات الإنسانية"، وفق ما ذكر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه في جنيف.
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