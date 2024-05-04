الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلًا شمال طولكرم فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة -

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزلا في الحي الشرقي من بلدة دير الغصون، شمال طولكرم.

وحسب وفا أفاد مراسلهم، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم المنزل بعد أربع ساعات من الحصار المشدد عليه، وتجريف أسواره الخارجية وبعض الطرق في محيطه.

وكانت قوة اسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى بلدة دير الغصون وحاصرت المنزل، قبل الدفع بتعزيرات عسكرية كبيرة ترافقها جرافات ضخمة.

وأشار مراسل وفا إلى أن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا مشددا في محيط المنزل، ونشرت قناصتها على اسطح البنايات المرتفعة في المكان، قبل أن تستهدف المنزل المحاصر بوابل من الرصاص وقنابل "الانيرجا"، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المكان.

وأضاف أن جرافات الاحتلال جرفت أشجارا واسوار المنازل المجاورة للمنزل المحاصر، ودمرت عددا من مركبات المواطنين والبنية التحتية في الطرقات المحاذية له، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وتدعي قوات الاحتلال أن شبانا تحصنوا داخل المنزل، تتهمهم بتنفيذ عملية اطلاق نار في نوفمبر الماضي عند مدخل قرية بيت ليد شرق طولكرم، أدت إلى مقتل جندي.

وبموازاة عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي، صعّدت قوات الاحتلال والمستعمرون من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما اسفر عن استشهاد 491 مواطنا وإصابة أكثر من 4950 آخرين.