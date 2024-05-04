شكرا لقرائتكم خبر عن هونغ كونغ تصدر أول تحذير أحمر من العواصف المطيرة في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

عواصف وانهيارات

الدمام - شريف احمد - أصدرت هونج كونج، اليوم السبت، أول تحذير باللون الأحمر من العواصف المطيرة في العام الجاري.حيث تسببت الأمطار في فيضانات بمناطق مختلفة من المدينة، ما أسفر عن غرق الطرقات وعرقلة حركة النقل العام.ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أعلن مرصد هونج كونج عن التحذير الأحمر الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، والذي يشير إلى هطول أمطار بواقع أكثر من 50 مليمتر ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار عبر المدينة.والتحذير باللون الأحمر هو ثاني أعلى مستوى من خطر حدوث عاصفة، كما أصدر مرصد هونج كونج تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية وعواصف رعدية، ويتعين على السكان"البقاء على أهبة الاستعداد".وغمرت المياه مئات المركبات في موقف سيارات عام بلوهاس بارك في منطقة نيو تريتوريز، وجرى إغلاق الطرقات وتعليق خدمات الحافلات في أجزاء من منطقة تسونج كوان القريبة، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.