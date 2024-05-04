20 صورة من احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

نظمت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

جاء ذلك بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

كما حضر الاحتفال، عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

وتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي الكنيسة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.