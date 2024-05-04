كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة نظمت النسخة الأولى من مسابقة ريادة الأعمال

نظّمت كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة، النسخة الأولى من مسابقة ريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز "Peel" لريادة الأعمال الطلابية في جامعة لورين- فرنسا، وذلك في مبادرة تهدف لتطوير ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على الإبتكار وتنمية المهارات والإستقلالية في تنظيم وإدارة المشاريع وإيجاد فرص عمل والإسهام بتعزيز النمو.

واشترك في تقديم العروض إثنا عشر فريقًا من ستة وثلاثين تلميذًا من كليات الجامعة، واختارت لجنة الحكم ثلاث فرق فائزة بناء على أفكار مبتكرة تمحورت حول تطبيقات هاتفية ومعدات تقنية مطورة لمراقبة الصحة واستخدام الذكاء الإصطناعي في الحياة اليومية.

وجاءت الجوائز كالتالي:

الأولى: ألف وخمسمئة دولار مقدمة من MALIA group لفريق PillPall من كلية الهندسة. الطلاب ريتا يونس وشربل عقيقي.

الثانية: ألف دولار من Arabia للتأمين لفريق Vision Guard من كليتي الصحة والهندسة. الطلاب كارل الغزال، مايكل زيبق، وكريستان الخوري.

الثالثة: خمسمئة دولار من MALIA group لفريق Weight-bearing monitoring من كليتي الصحة والهندسة. الطلاب غايل الخوري، جيني يوسف، نغم ديراني، وهراغ امرازيان.

كذلك قدمت Rodeo In قسيمتين بقيمة 150 دولارًا لكل منهما، للفائزين الرابع AI Powered Kitchen sytem من كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال الطالبة رومي معماري والخامس Empower Mom من كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال الطالبة ساندرا الأشقر.

ولفتت عميدة كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال ساندرا غصن إلى أنه لا يمكن اختصار ريادة الأعمال بأنها بداية لمشروع معين، بل هي أكثر من ذلك، إذ إنها تعكس الثقة بالنفس والإيمان بالمستقبل.

وقالت: "إن جامعة الحكمة تولي أهمية خاصة لتشجيع روح ريادة الأعمال لدى الطلاب بما يلاقي رسالة الجامعة في إعداد طلاب مبادرين ورياديين، خاصة في مشاريع ذات تأثير مجتمعي. وإننا نتطلع الى أن تكون جامعة الحكمة مركزًا لتعزيز ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية، إنطلاقًا من إيماننا بأن ريادة الأعمال الإجتماعية هي الطريق إلى مستقبل يقاس فيه النجاح بمدى تأثيره الإيجابي على المجتمع وليس بما يحققه من أرباح مالية. نحن مؤمنون بأن لكل شخص القدرة على التأثير إيجابًا في مجتمعه وأن النجاح الإقتصادي يصبح نجاحًا حقيقيًا عندما يتزامن مع المسؤولية المجتمعية".

بدوره، توجه رئيس قسم الإدارة في كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال ألان الأسطه للطلاب، مؤكدًا أنهم "سواء كانوا من الفائزين أو لا، فإنهم خطوا الخطوة الأولى في اتجاه بناء مستقبلهم". وقال: "إن كل فكرة هي بداية. والمهم متابعة المسيرة بشجاعة وتصميم ومسؤولية".

وقد عكست هذه النسخة الأولية من مسابقة ريادة الأعمال إلتزام جامعة الحكمة بتعزيز مفهوم وثقافة ريادة الأعمال والإبتكار بين الطلاب، لإعداد جيل مستقبلي من رواد الأعمال الناجحين وبشكل أولي مسؤولين إجتماعيًا.