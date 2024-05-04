عاجل.. آليات الاحتلال تنسحب من نتساريم وتتجه للمنطقة الحدودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر فلسطينية، أن آليات جيش الاحتلال تنسحب من نتساريم جنوب غزة بإتجاه المنطقة الحدوديّة.
وكانت كتائب القسام استهدفت اليوم ثكنة عسكرية في محور "نتساريم" بقذائف الهاون .
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 04-05-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.