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عاجل.. آليات الاحتلال تنسحب من نتساريم وتتجه للمنطقة الحدودية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر فلسطينية، أن آليات جيش الاحتلال تنسحب من نتساريم جنوب غزة بإتجاه المنطقة الحدوديّة.

وكانت كتائب القسام استهدفت اليوم ثكنة عسكرية في محور "نتساريم" بقذائف الهاون .

         

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

         

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 04-05-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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