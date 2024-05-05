إصابة 8 مواطنين في حريق منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

أصيب 8 أشخاص، مساء أمس السبت، في حريق منزل بأخميم شرقي محافظة سوهاج، نتيجة حريق نشب بعد تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز منزلية.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم، مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق في منزل ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة أخميم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية نشوب حريق بمنزل ملك "أسعد. ع"، 62 عامًا، عامل، وتمت السيطرة عليه وإخماده.

كما تبين من المعاينة أن الحريق أسفر عن إصابة مالك المنزل، وزوجته "حكم. ا"، 55 عامًا، ربة منزل، وأولادها "أسامة. ا"، 38 عامًا، يعمل حداد، و"أسماء. ا" 30 عامًا، ربة منزل، و"محمد. ا"، 11 عامًا، تلميذ، "أحمد. خ" 18 عامًا طالب، "ممدوح. ا" 38 عامًا عامل، وشقيقه "سمارة. ا"، 33 عامًا، عامل، بحروق متفرقة بالجسد.

تم نقل كافة المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم.