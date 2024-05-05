قصة الفلسطيني غسان أبو ستة.. ولماذا مُنع من دخول ألمانيا وفرنسا؟

ياسر رشاد - القاهرة - حظي الطبيب البريطاني الفلسطيني، رئيس جامعة غلاسكو، غسان أبو ستة، باهتمام إعلامي كبير، مع تصاعد الحرب في قطاع غزة، لا سيما بعد منعه من دخول ألمانيا، ومن بعدها فرنسا، في مساعيه للمطالبة بوقف حرب غزة.

أعيد أبو ستة، يوم السبت الذي كان من المقرر أن يروي لمجلس الشيوخ الفرنسي تجربته كطبيب في غزة أثناء الهجوم الإسرائيلي، إلى لندن، بعد منعه من زيارة فرنسا، بسبب حظر دخول لمنطقة "شنغن"، أصدرته ألمانيا.

مُنع من دخول فرنسا:

كتب الجراح المعروف على منصة "إكس": "أنا في مطار شارل ديغول، إنهم يمنعونني من دخول فرنسا. يفترض أن أتحدث في مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم (السبت)، إنهم يقولون إن الألمان منعوا دخولي إلى أوروبا لمدة عام.

وأكد مصدر في الشرطة لـ"فرانس برس"، أن "وثيقة حظر دخول إلى منطقة شنغن" صادرة عن ألمانيا حالت دون دخوله إلى باريس، ثم أفاد مصدر آخر أن أبو ستة أعيد إلى لندن لاحقًا.

مُنع من دخول ألمانيا:

منتصف أبريل، مُنع أبو ستة ووزير المال اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس، من دخول ألمانيا، حيث كان يفترض أن يشاركا في "المؤتمر الفلسطيني" في برلين، الذي أوقفته الشرطة بعد ساعة من بدايته.

وردًا على سؤال حول فاروفاكيس، قالت السلطات الألمانية إن هذا الإجراء يهدف إلى "منع أي دعاية معادية للسامية ومعادية لإسرائيل".

وفي مقطع فيديو بثه في اليوم ذاته، أوضح أبو ستة أنه مُنع من دخول ألمانيا "طوال شهر أبريل"، كما استنكر "قمع حرية التعبير في ألمانيا" التي وصفها بأنها "شريكة للجيش الإسرائيلي في إسكات شهود الإبادة الجماعية" في غزة.

وكان يفترض أن يشارك أبو ستة في مؤتمر في مجلس الشيوخ، من تنظيم السيناتور المدافعة عن البيئة، ريموند بونسيه مونج.

تاريخ أبو ستة:

يُشار إلى أن غسان سليمان أبو ستة جراح بريطاني فلسطيني متخصص في جراحة الوجه والجراحة التجميلية، وهو أيضًا رئيس جامعة غلاسكو الحالي، ولد في الكويت عام 1968 لعائلة فلسطينية، ثم درس الطب في بريطانيا على خطى والده، وأبو ستة معروف بتقديم المساعدة الطبية كجراح في مناطق النزاع، خصوصًا في قطاع غزة.

كما زار أبو ستة، القطاع، للمرة الأولى، كطالب طب خلال الانتفاضة الأولى عام 1989، ثم توجه إليه خلال الانتفاضة الثانية بدءًا من عام 2000، ثم تكررت الزيارات مع الحروب التي شهدتها غزة.

قدم أبو ستة المساعدة الطبية في مناطق الحرب في العراق ولبنان وسوريا واليمن.