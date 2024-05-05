رسالة من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا على الجبهة منذ بداية حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بعث أكثر من 600 من آباء وأمهات الجنود الإسرائيليين، الذين كانوا على الجبهة منذ بداية حرب غزة، برسالة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، السبت، يطالبون فيها الجيش بعدم شن هجوم بري على رفح جنوبي القطاع.

ووفقًا لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإن الرسالة وجهت أيضا إلى عضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وجاء في الرسالة: "بحسب المنشورات الإعلامية لمختلف الخبراء وبشكل عام، فإن دخول رفح لا يمكن أن يكون أقل من مصيدة موت لجنودنا".

وتابعت: "أي شخص ذو حس سليم يفهم أنه عندما تعلنون وتحذرون منذ أشهر من دخول رفح، فإن البعض (في إشارة على ما يبدو إلى حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة) يعملون على تهيئة الأرض وإلحاق الأذى بالقوات هناك".

واستطرد الآباء والأمهات: "للأسف، ونحن نقول ذلك بكل ما أوتينا من قوة، لم نعد نثق بكم".

وأضافت الرسالة: "بعض الحوادث التي جرت أثناء القتال أودت بحياة جنود وأضرت بصحتهم، لم يمليها الواقع، وعلى الأقل بعض منها كانت لاعتبارات سياسية".

وتشير تأكيدات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الإصرار على اجتياح رفح بريا.

والثلاثاء أكد نتناياهو أن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما بريا في رفح "مع أو من دون" هدنة مع حركة حماس في غزة.

وصرح رئيس الوزراء أن "فكرة أننا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة".

إلا أن مسؤولا في حركة حماس أكد لـ"فرانس برس"، أن "اجتياح رفح لن يكون نزهة، وسيدفع الاحتلال ثمنا غاليا لأي مغامرة قد يقدم عليها، وسيمنى بالفشل".

وتزداد الضغوط الدولية على إسرائيل للعدول عن قرارها باجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بأكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.

من ناحية أخرى أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن وفدًا أمنيًا رفيع سيجتمع مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع الأسبوع لمناقشة عملية رفح.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعارض فيه الولايات المتحدة الأمريكية أي عملية اجتياح لمدينة رفح جنوب غزة، بدون أي ضمانات أمنية أو خطة موثوقة لحماية المدنيين.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أنه على الرغم من الفيتو (حق النقض) الأمريكي، فمن المتوقع أن يقوم وفد من كبار الضباط، بقيادة منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، غسان عليان، بزيارة إلى واشنطن قريباً، ربما في الأسبوع المقبل.