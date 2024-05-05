الأرصاد الجوية: ضباب كثيف على المرتفعات غدًا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقُط أمطار

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران بمنخفض جوّي مترافق بكتل هوائيّة باردة نسبيًّا، تؤدّي إلى انخفاض ب​درجات الحرارة​ دون معدّلاتها الموسميّة، مع أمطار متفرّقة غزيرة أحيانًا، وبرق ورعد واحتمال تساقط حبّات البرَد. ويستمرّ تأثير المنخفض حتّى ظهر يوم الثّلثاء المقبل، حيث ينحسر تدريجيًّا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع بدءًا من يوم الأربعاء، لتقارب معدّلاتها الموسميّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيّار يتراوح بين 18 و27 درجة مئويّة في بيروت، بين 17 و26 درجة في طرابلس، وبين 13 و27 درجة مئويّة في زحلة". وحذّرت من "تشكّل السّيول على الطّرقات، بسبب غزارة ​الأمطار​ النّاجمة عن الخلايا الرّعديّة المنفردة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الأحد غائم جزئيًّا يتحوّل تدريجيًّا إلى غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة الّتي تكون دون معدّلاتها الموسميّة خاصّةً في الدّاخل، مع رياح ناشطة تشتدّ أحيانًا لتصل إلى ما يقارب 70 كلم/س خاصّةً في المناطق الشّماليّة. ويتكوّن ضباب كثيف على المرتفعات، مع أمطار متفرّقة تشتدّ غزارتها خاصّةً خلال اللّيل، مترافقة بعواصف رعديّة واحتمال تساقط حبّات البرَد، كما يُتوقّع تساقط بعض ​الثلوج​ على ارتفاع 2200 متر وما فوق".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الإثنين غائم، مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة لتصبح دون معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ7 درجات تقريبًا خاصّةً في الدّاخل. تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحيانًا، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتدّ شمالًا لتصل إلى 50 كلم/س، كما تتساقط بعض الثّلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق؛ وتخفّ حدّة الأمطار ابتداءً من المساء".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الثّلثاء غائم صباحًا، مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرّقة فترة قبل الظّهر، ثمّ يتحوّل خلال النّهار إلى غائم جزئيًّا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة الّتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في الدّاخل وعلى الجبال بحيث تقارب معدّلاتها الموسميّة، بينما تبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة، سرعتها بين 20 و50 كم/س وتشتدّ أحيانًا فتقارب 70 كم/س خاصّةً شمال البلاد، الانقشاع متوسّط إجمالًا ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب والأمطار، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و90%، حال البحر مائج؛ وحرارة سطح المياه 22 درجة مئويّة".