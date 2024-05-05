"على قد الإيد".. أفضل 6 أماكن لقضاء شم النسيم بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

تستعد الأسر المصرية للاحتفال بعيد شم النسيم، غدًا الاثنين 6 مايو، لتظهر معه الكثير من عادات المصريين المختلفة أثناء توجههم للمنتزهات المختلفة وقضاء أوقات سعيدة برفقة أبنائهم ومعهم الأطعمة الشهيرة خاصة الرنجة والفسيخ.

وبهذه المناسبة أعد موقع "الخليج 365" قائمة بأفضل 6 أماكن بمحافظة المنيا للتنزه بالمجان أو بأسعار رمزية...يمكن لأهالي المحافظة التردد عليها وقضاء أوقات سعيد فى شم النسيم

يأتي في مقدمة تلك المناطق كورنيش النيل بمدينة المنيا، والذي يتخطى طوله 6 كيلومترات وبعرض يتجاوز ال50 مترا، ويعد من أكبر المتنزهات المفتوحة بالمجان في المحافظة، ويشهد إقبالًا كبيرًا من الأسر الراغبة في الاستمتاع بالنيل، والتنزه عبر المراكب واللنشات النيلية.

وثاني أفضل المناطق للتنزه، تجد الحديقة الدولية بشرق النيل في منطقة أبو فليو، وتعتبر كذلك حديقة بها مساحات خضراء، ومنطقة ملاهي للأطفال، وتذكرة الدخول فيها لا تتعدى الخمسة جنيهات، وتشهد توافد كبير من أهالي القرى والمراكز المختلفة.

كما توجد منطقة "شارع مصر" شمال كورنيش النيل، وهي منطقة جرى إنشائها منذ 4 سنوات وتضم العديد من أكشاك بيع المشروبات والوجبات السريعة، وتمتاز بوجودها بجوار النيل والكورنيش، وأيضًا تعد من المناطق المميزة للتنزه.

أما عشاق المناطق الأثرية ، يمكنهم الذهاب إلى منطقة تل العمارنة التى تعد مزارًا سياحيًا للعديد من الأسر التي لا تفضل المناطق المفتوحة مثل الكورنيش، وتتجه لمشاهدة الآثار من خلال الرحلات المجمعة والتي يشاهدون خلالها المعابد والجبانات الفرعونية، وكذلك سراديب تونا الجبل.

متحف ملوي يُعد كذلك من المزارات التي يقصدها الكثير من المواطن في المناسبات المختلفة، ويمتاز بضمه 950 قطعة أثرية مميزة، ودائما ما يتم فتحه بالمجان في المناسبات المختلفة، أو بتذاكر لا تتخطى 10 جنيهات.

كذلك يمكن للمواطنين الذهاب إلى مدينة المنيا الجديدة التي تضم العديد من المولات، وكذلك مجمعاً للسينما، ومجمعًا كبيرًا للمطاعم والكافيهات، ويشهد توافد الأهالي بصحبة عائلاتهم لقضاء وقت مميز.