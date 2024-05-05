إصابة شخص في قصف استهدف كريت شكونة من لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت القناة "12 الإسرائيلية" في نبأ لها، بأن قصفًا من لبنان استهدف كريت شكونة بنحو 20 صاروخًا أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل وتسجيل أضرار مادية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، بمقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار الليلة الماضية على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وعلى جبلي اللبونة والعلام وبلاط في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.