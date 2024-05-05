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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كينيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الداخلية في كينيا اليوم الأحد، إن عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم جراء الفيضانات والتداعيات الأخرى للأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد ارتفع إلى 228 شخصاً.

ومن المتوقع زيادة الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية على نطاق واسع في أنحاء كينيا في الأسابيع القليلة الماضية في شهر مايو الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان أن من المتوقع حدوث مزيد من الفيضانات "في المناطق المنخفضة والموجودة على ضفاف الأنهار والحضرية فيما قد تحدث انهيارات أرضية وطينية في المناطق ذات المنحدرات الشديدة والجرف والوديان".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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