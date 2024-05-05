"بوق حماس".. نتنياهو: آن الأوان لطرد قناة الجزيرة من دولتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الحكومة ستناقش اليوم وقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل، زاعما أن مراسلي الجزيرة مسوا بأمن إسرائيل وحرضوا على جنود الاحتلال.

وأشار نتنياهو إلى أنه آن الأوان لطرد قناة الجزيرة التي وصفها بـ "بوق حماس" من إسرائيل، موجها الشكر لوزير الاتصالات شلومو كرعي على ما قام به في هذا الصدد.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي قال، اليوم الأحد، إن مفتشي الوزارة داهموا بدعم من شرطة الاحتلال مكاتب قناة الجزيرة في القدس وصادروا معداتها.

وفي وقت سابق من اليوم أكد ل كرعي، أن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل سيتم تنفيذه بشكل فوري، مشيرًا إلى توقيعه عليه بنفسه.

وأضاف كرعي، أن القرار واجه الكثير من العقبات القانونية حتى يتمكن من دخول آلية التنفيذ.

وواكب كرعي رئيس الوزراء الإسرائيلي في وصفه لقناة الجزيرة بـ "التحريضية"، زاعمًا أن إغلاقها "خطوة مهمة في مكافحة التحيز والأكاذيب المضرين بالأمن الإسرائيلي" على حد تعبيره.

ووصف كرعي، قناة الجزيرة بـ "المناصرة" لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قائلًا إنه لن يسمح لها "باستغلال الديمقراطية الإسرائيلية وحرية الصحافة لتشجيع الإرهاب" حد وصفه.

وصرح نتنياهو، أن قرار إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل، جاء بالإجماع خلال تصويت بمجلس الوزراء، بينما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن القرار تم دون مشاركة وزراء المعسكر الرسمي.