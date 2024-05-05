ارتفاع كبير لعدد قتلى الفيضانات في كينيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الكينية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا لحصيلة ضحايا الفيضانات المستمرة منذ أسابيع، محذرة من انعدام أفق تراجع الأزمة عمّا قريب.

وقالت السلطات إن عدد القتلى ارتفع إلى 228 شخصا.

وفي وقت نجت كينيا وجارتها تنزانيا من أضرار جسيمة جراء زوال خطر الإعصار المداري "هِدايا" بعد وصوله إلى اليابسة أمس السبت، قالت الحكومة في العاصمة نيروبي إن كينيا لا تزال تشهد أمطارًا غزيرة وخطر حدوث مزيد من الفيضانات وانزلاقات أرضية.

في غرب كينيا، فاض نهر "نياندو" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فغمرت المياه مركزًا للشرطة ومدرسة ومستشفى وسوقًا في بلدة "أهيرو" في مقاطعة "كيسومو"، وفق الشرطة.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا لكن الشرطة المحلية قالت إن منسوب المياه لا يزال يرتفع وإن الجسر الرئيسي خارج "كيسومو" على الطريق السريع المؤدي إلى نيروبي قد غمرته المياه.

وحلّت فوضى عارمة في أجزاء كثيرة من شرق أفريقيا إثر أسابيع من الأمطار الموسمية الغزيرة تفاقمت جراء ظاهرة "إل نينيو" المناخية.

وتُسبب هذه الظاهرة، المناخية الطبيعية المرتبطة عمومًا بالاحتباس الحراري، الجفاف في أجزاء معينة من العالم وأمطارا غزيرة في أماكن أخرى.

وقتل، منذ مارس الماضي، نحو 400 شخص في شرق أفريقيا ونزح عشرات الآلاف من جراء أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية دمرت المحاصيل وجرفت منازل.

وقال آيزاك مواورا الناطق باسم الحكومة الكينية، اليوم الأحد في مؤتمر صحافي حول الأزمة "إنه وضع خطير ولا يجب أن نستخفّ به".

ولا يزال 72 شخصًا مفقودين في كينيا، بحسب أرقام رسمية.

وتشرّد أكثر من 212 ألف شخص بينهم كثر تم إجلاؤهم "قسرًا أو طوعًا"، بحسب مواورا.

وأمرت الحكومة الكينية كلّ المقيمين قرب أنهار كبيرة أو سدود بمغادرة مناطقهم أو الخضوع "لإخلاء إلزامي حفاظًا على سلامتهم" في ظلّ خطر فيضان عدة سدود وخزانات.

وحذر مواورا كذلك من خطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، وذلك بعد الإبلاغ عن إصابة واحدة بالكوليرا وعدة حالات إسهال.