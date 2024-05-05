حماس: وفدنا غادر القاهرة للتشاور بعد يومين من المفاوضات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، بأن وفد حركة حماس غادر القاهرة مساء اليوم الأحد إلى الدوحة للتشاور، على أن يعود يوم الثلاثاء لاستكمال المفاوضات.

قال مصدر قيادي في الحركة، إن وفد الحركة غادر القاهرة للتشاور بعد يومين من المفاوضات، وفق ما تصريحات لقناة "الجزيرة".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطرق إلى مفاوضات إطلاق سراح الأسرى وإلى المنشورات المتداولة في وسائل الإعلام وقال إن هذه المنشورات تلحق الضرر بالمباحثات، متهما حماس بإفشل مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل كانت وما زالت مستعدة لعقد هدنة ووقف القتال المؤقت لتحرير الأسرى، وهذا ما جرى في صفقات التبادل الأولى بحسب نتنياهو ثم عاد القتال.

وأضاف نتنياهو أن طوال فترة المفاوضات، أظهرت إسرائيل استعدادها لقطع شوط طويل وصفه وزير الخارجية الأمريكي وآخرون بأنه "سخي للغاية". لكن الحديث عن إنهاء الحرب وترك حماس على حالها، فلا يمكن لدولة إسرائيل أن تقبل بذلك.

وشدد نتنياهو على أن الاستسلام لمطالب حماس سيكون بمثابة هزيمة فظيعة لدولة إسرائيل حسب تعبيره، وسيكون ذلك بمثابة انتصار كبير لحماس، ولإيران، ولمحور الشر بأكمله.