حلمي النمنم: طه حسين رمز خالد للفكر العربي.. لا حاجة لمقارنته بغيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، على رمزية وأهمية الأستاذ الدكتور طه حسين في المشهد الفكري العربي، وذلك تعقيباً على الجدل الذي أثارته تصريحات الروائي يوسف زيدان حول قيمة طه حسين وعلاقته بحركة التجديد في العالم العربي.

وقال النمنم في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على شاشة صدى البلد، إنه لا حاجة للدخول في مقارنة بين طه حسين وأي شخصية فكرية أخرى، لأن لكل منهم مشروعاً وفكراً مستقلاً يستحق الاحترام والتقدير.

وشدد الكاتب الصحفي حلمي النمنم على أن تقويم المفكرين يجب أن يستند إلى مجمل أعمالهم وما يقدمونه من إضافات نوعية وإحياء لأفكار جديدة تخدم مجتمعاتهم وتسهم في تطويرها وتقدمها. وأضاف أن طه حسين لم يكن مجرد أديب ومفكر فحسب، بل كان إنسانًا عميق الارتباط بواقعه المجتمعي، ولم يتوان عن الانخراط في القضايا الكبرى التي تهم الوطن العربي.

وأشار النمنم إلى العداء الذي واجهه طه حسين من قبل التيارات المحافظة والتقليدية والرجعية، التي وجدت في أفكاره خطراً يهدد منافعها وسلطتها. ولكنه رغم ذلك، يبقى خالداً في ذاكرة الأمة ووجدانها لما تركه من أثر فكري وأدبي وإنساني عظيم.

وشدد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، على أن الجدل قد تمّ حسمه بشكل كبير بعد توضيح الآراء بين الطرفين، وأنّ تراجع يوسف زيدان عن تصريحاته كان خطوة مهمة لإنهاء الجدل.

وختم النمنم بتأكيده على عدم صحة عقد مقارنات بين قامات فكرية كبيرة مثل طه حسين وعباس محمود العقاد أو الطربانين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، لأنه ببساطة لكل منهم مشروع خاص وشخصية متفردة تستحق التقدير والاحترام على حدة.