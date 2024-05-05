إخماد حريق نشب في أشجار مدرسة ثانوية بمدينة المنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية في مدينة المنيا، اليوم الأحد، على حريق نشب بأعلى أشجار مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية بنين، ومنعت امتداده.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق في مجموعة من الأشجار بجوار ملعب مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية بنين بمدينة المنيا، ومحاولة العمال إخماده.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين نشوب الحريق في أشجار الملعب الملحق بالمدرسة، وجرى إخماده ومنع امتداده لباقي الأشجار، ولا يوجد إصابات.

رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إطلاق بعض الأطفال الألعاب النارية على كورنيش النيل واصطدام واحدة من تلك الألعاب بالأشجار، مما تسبب في نشوب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.