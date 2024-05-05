قتيل صدما في الخرايب قضاء الزهراني

تعرض المواطن ح.حجازي لحادث صدم في بلدته الخرايب، بينما كان يقود دراجته النارية في بلدته. وعلى الفور نقله الدفاع المدني من مركز الخرايب إلى مستشفى راغب حرب، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.

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