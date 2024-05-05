إسرائيل تغلق معبر غزة وتتعهد بعملية عسكرية

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من «عملية قوية في المستقبل القريب جدًا في رفح وقطاع غزة». في الوقت الذي أغلقت فيه إسرائيل معبرها الرئيسي لإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بعد أن هاجمها مسلحو حماس، مما أدى إلى إصابة عدد من الإسرائيليين، ووجه كلاهما ضربات لجهود وقف إطلاق النار المستمرة في القاهرة بوساطة مصر وقطر بعد ظهور علامات تقدم. ولم ترسل إسرائيل وفدًا، على عكس حماس.

خفض التوقعات

وواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحت ضغط من المتشددين في حكومته، خفض التوقعات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، واصفا مطالب حركة حماس المسلحة بـ «المتطرفة» – بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإنهاء الحرب. وقال إن ذلك سيعادل الاستسلام بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر والذي أدى إلى اندلاع الحرب.

وبدلًا من ذلك تعهدت حكومته مرة أخرى بمواصلة العملية العسكرية في رفح، وهي مدينة تقع في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث يبحث الآن أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن مأوى من الهجمات الإسرائيلية. وتعد رفح نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات.

مجاعة كاملة

وأكد في وقت سابق مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على وجود «مجاعة كاملة» في شمال قطاع غزة الذي تضرر بشدة، وهو أحد أبرز التحذيرات حتى الآن من حصيلة القيود المفروضة على الغذاء والمساعدات الأخرى التي تدخل القطاع.

وتؤدي الاحتياجات الإنسانية الهائلة في غزة إلى مزيد من الضغط على محادثات وقف إطلاق النار. وقال مسؤولون مصريون وحماس إن الاتفاق قيد المناقشة ويدعو إلى وقف طويل للقتال مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس. لكن الجانبين ما زالا على خلاف حول ما إذا كان الاتفاق سيشمل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل أبدت استعدادها لتقديم تنازلات، لكنه قال إنها «ستواصل القتال حتى تحقق جميع أهدافها». ويتضمن ذلك الهدف المعلن وهو سحق حماس.

وتقول إسرائيل إنها يجب أن تستهدف رفح لضرب من تبقى من المقاتلين هناك على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة وآخرين بشأن الخطر على المدنيين.

جامعة كاليفورنيا

ومن جهة أخرى غادر المتظاهرون مخيمًا مؤيدًا للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا في وقت مبكر بعد أن حاصرتهم الشرطة وأخبرتهم أنهم قد يواجهون الاعتقال إذا لم يغادروا.

جاءت هذه الخطوة، قبل أيام من بدء فعاليات حفل التخرج في حرم لوس أنجلوس، بعد أن قالت الجامعة إن ضباط السلامة في الحرم الجامعي، بمساعدة قسم شرطة لوس أنجلوس، يقومون بتطهير المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو مباشر من الصحفيين الطلاب أن المعسكر أصبح خاليًا حيث شكلت الشرطة خطًا لإبعاد المتظاهرين المتبقين ومنع الناس من العودة إلى المنطقة.

وفي جامعة فيرجينيا، ألقي القبض على 25 شخصًا يوم السبت بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بعد أن اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين رفضوا إزالة الخيام من الحرم الجامعي، وهتف المتظاهرون في جامعة ميشيغان برسائل مناهضة للحرب ولوحوا بالأعلام خلال مراسم التخرج.

اعتقالات الاحتجاجات

وكان هذا هو الاشتباك الأخير في عدة أسابيع متوترة وعنيفة في بعض الأحيان في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد والتي شهدت العشرات من الاحتجاجات ومئات الاعتقالات في المظاهرات حول الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس؛ وقد قامت الشرطة بتفكيك العديد من المعسكرات.

وانتشرت خيام المحتجين الذين يطالبون الجامعات بوقف التعاملات التجارية مع إسرائيل أو الشركات التي يقولون إنها تدعم الحرب في غزة عبر الجامعات في جميع أنحاء البلاد في حركة طلابية لا مثيل لها في هذا القرن.