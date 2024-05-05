ماذا يعني أمر حظر النشر الذي يواجه ترمب

ازداد استياء الرئيس السابق دونالد ترمب من عدم قدرته على التحدث عن القضية في كل يوم تقريبًا من محاكمته الجنائية المتعلقة بأموال الصمت.

حيث يمنع أمر حظر النشر ترمب من التعليق علنًا على الشهود والمحلفين وبعض الأشخاص الآخرين المرتبطين بالأمر. وقد وجد قاضي نيويورك بالفعل أن ترمب، المرشح الجمهوري المفترض للرئاسة، انتهك الأمر مرارًا وتكرارًا، وفرض عليه غرامة قدرها 9000 دولار، وحذره من أنه قد يتبعه السجن إذا لم يمتثل.

لذا ما الذي يفعله الأمر وما الذي لا يفعله ومن أين أتى؟

ما هو أمر منع النشر؟

بشكل عام، أمر حظر النشر هو توجيه من القاضي يمنع أي شخص أو أشخاص مشاركين في قضية قضائية من التعليق علنًا على بعض أو كل جوانبها. وفي حالة ترمب، يحمل الأمر عنوان «أمر يقيد البيانات خارج نطاق القضاء»، ويعني «خارج نطاق القضاء» خارج المحكمة. وتهدف أوامر منع النشر، خاصة في القضايا البارزة، إلى منع المعلومات المقدمة خارج قاعة المحكمة من التأثير على ما يحدث في الداخل.

هل يحارب ترمب الحظر؟

نعم. قبل المحاكمة، طلب من محكمة الاستئناف بالولاية تأجيل المحاكمة بينما يستأنف أمر حظر النشر، لكن المحكمة رفضت. ولا يزال استئنافه للأمر نفسه مستمرًا.

من يشمله أمر حظر النشر؟

تم فرض أمر حظر النشر في البداية في 26 مارس، ويمنع ترمب من الإدلاء ببيانات عامة أو توجيه الآخرين للإدلاء بتصريحات عامة حول أي محلف وحول مشاركة أي شاهد «متوقع بشكل معقول» في التحقيق أو المحاكمة.

كما يحظر الإدلاء بأي تصريحات عن المحامين في القضية والعاملين بالمحكمة وأعوان النيابة وأقارب كل من ورد ذكرهم، إلى الحد الذي يكون المقصود من الأقوال فيه «التدخل المادي أو التسبب في تدخل الآخرين ماديًا» في عملهم. القضية «أو مع العلم باحتمال حدوث مثل هذا التدخل».

ولا ينطبق الأمر على القاضي خوان إم ميرشان أو المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، الذي يرفع مكتبه القضية. ومع ذلك، فإنه ينطبق على التعليقات المتعلقة بأفراد أسرهم.

هل يستطيع ترمب الإدلاء بشهادته؟

نعم. وقد رأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن المتهمين بارتكاب جرائم جنائية لهم الحق الدستوري في اتخاذ موقف دفاعًا عن أنفسهم ـ أو عدم القيام بذلك.

كان هناك بعض الالتباس بعد أن قال ترمب يوم الخميس إنه بسبب أمر حظر النشر، «لم يُسمح له بالإدلاء بشهادته». وفي السياق، يبدو أنه كان يشير في الواقع إلى قدرته على الرد على سؤال أحد الصحفيين في قاعة المحكمة حول شهادة أحد الشهود بعد ظهر ذلك اليوم.

وأوضح ترمب للصحفيين يوم الجمعة أنه يفهم أن الأمر لا يمنع الإدلاء بشهادته. وأكد ميرشان نفس الشيء في المحكمة. لماذا تم تغريم ترمب؟

وجد ميرشان أن ترمب انتهك أمر حظر النشر من خلال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي هاجمت كوهين. من بين المنشورات المسيئة: واحدة تسأل عما إذا كان «المحامي المخزي والمجرم مايكل كوهين قد تمت محاكمته بتهمة الكذب»، وإعادة نشر مقال في صحيفة نيويورك بوست وصف كوهين بأنه «شخص حنث باليمين»، ومنشور لترمب يشير إلى مضيف قناة فوكس نيوز جيسي ادعاء واترز بأن النشطاء الليبراليين كانوا يكذبون للتسلل إلى هيئة المحلفين.

وأشار ميرشان إلى أن تعليق ترمب على مقطع واترز أخطأ في صياغة ما قاله المضيف بالفعل، مما جعل التعليق «كلمات المدعى عليه نفسه». هل يمكن أن يذهب إلى السجن بسبب الحظر؟

عندما فرض ميرشان غرامة قدرها 1000 دولار على ترمب بسبب تسعة انتهاكات - الحد الأقصى للغرامة التي يسمح بها القانون - كتب أن «السجن قد يكون عقوبة ضرورية» لبعض المتهمين الأثرياء الذين لن يردعهم مثل هذا المبلغ.

وأضاف أنه «لن يتسامح مع الانتهاكات المتعمدة المستمرة» لأمر منع النشر، وأنه «سوف يفرض عقوبة السجن»، أي السجن، إذا «كان ذلك ضروريًا ومناسبًا». ومن غير الواضح ما الذي سيرتفع إلى مستوى «الضروري والمناسب».

وأشار محامي الدفاع تود بلانش في المحكمة إلى أنه يعتزم استئناف الحكم الذي توصل إليه القاضي الأسبوع الماضي بأن ترمب انتهك أمر حظر النشر.

وطلب ممثلو الادعاء من ميرشان توجيه تهمة ازدراء ترمب مرة أخرى وتغريمه 1000 دولار عن كل من الانتهاكات الأربعة المزعومة في الفترة من 22 إلى 25 أبريل. لكن المدعي العام كريستوفر كونروي قال إن الادعاء لا يطلب حبس الرئيس السابق بسبب تلك التعليقات لأنها حدثت قبل تحذير ميرشان من السجن ولأننا «نفضل تقليل تعطيل هذه الإجراءات إلى الحد الأدنى».