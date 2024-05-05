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ضبط شاب يستعرض مهاراته بدراجة نارية وسط الشارع ببورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيس بوك متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية ببورسعيد وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية بشارع طرح البحر ببورسعيد معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها "بدون رخصة قيادة، ورخصة التسيير منتهية".

تم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية تجاه المذكور والدراجة النارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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