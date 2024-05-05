ضبط شاب يستعرض مهاراته بدراجة نارية وسط الشارع ببورسعيد

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية بشارع طرح البحر ببورسعيد معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

محمد يوسف

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