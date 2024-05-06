شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم تكتيكي.. روسيا تسيطر على قرية أوشيريتين الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الروسي اليوم الأحد أنه سيطر بشكل كامل على قرية أوشيريتين الأوكرانية ،الواقعة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السيطرة على القرية حسن الوضع التكتيكي للجيش الروسي على طول الجبهة.

وكان الجيش الأوكراني قد أبلغ في وقت سابق عن اختراق من قبل الروس بالقرب من أوتشرنيتين وذكر أن قوات العدو قد استقرت في القرية الصغيرة. الجيش الروسي ويفترض مراقبون أن الجيش الروسي يريد الآن التقدم إلى بلدة تشاسيف يار القريبة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن مرارا أنه لن يتراجع عن أهدافه الحربية المتمثلة في تأمين نزع السلاح من أوكرانيا، ووضعها المحايد لمنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) و تحرير دونباس، وحماية سكانها، وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.

وشملت الهجمات الروسية على أوكرانيا ضربات جوية متكررة على مدن في جميع أنحاء البلاد.