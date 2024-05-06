شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب مقاطعة مالوكو في إندونيسيا بقوة 5.8 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال. الزلازل في إندونيسيا وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أشارت إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترًا من منطقة سيرام بالمقاطعة، وعلى عمق 14 كيلومترًا.

كانت طالبت الرئاسة الإندونيسية من السكان المتضررين من أحدث ثوران بركاني لجبل روانج باتباع توجيهات الحكومة، والتي تتعلق بنقلهم من مساكنهم القريبة من منطقة ثوران الجبل البركاني. ثوران بركان روانج وقال نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين، إن الحكومة تنقل السكان المتضررين من موجات الثوران البركاني لجبل روانج حفاظا على سلامتهم.