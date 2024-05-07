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زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي

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واس -لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الأطلسي.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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