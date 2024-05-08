لميس الحديدي: إسرائيل تواصل عدوانها على القطاع وأغلقت معبر رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي: إن تطورات الأوضاع في غزة تتصاعد بسرعة، وأشارت إلى وصول وفود حماس وإسرائيل إلى القاهرة لبدء المفاوضات، مع وجود الوفود الأمريكية والقطرية أيضًا.

وأوضحت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، أن المفاوض المصري يواصل جهوده للوصول إلى هدنة تبلغ 120 يومًا على ثلاث مراحل، تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، مؤكدة أن إسرائيل ما زالت تواصل عدوانها على القطاع وأغلقت معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد تعقيدًا، خاصة مع تدهور الأوضاع الصحية ومنع خروج المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية، ما يجعل الوضع شديد الخطورة.

وأكدت ثقتها في قدرة المفاوض المصري على التوصل إلى اتفاق يحقن دماء الشعب الفلسطيني، معربة عن أملها في استمرار فرحة أهل غزة وبدء عملية إعادة الإعمار بعد سبعة أشهر من الدمار.

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