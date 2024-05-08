"سكاي نيوز": واشنطن أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه سيتم إغلاق معبر رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت "سكاي نيوز" عربية، في نبأ عاجل لها، نقلاً عن مصادر فلسطينية قولها إن واشنطن أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه سيتم إغلاق معبر رفح.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بعبور المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد أغلقت معبر كرم أبو سالم الإنساني المتجه إلى قطاع غزة يوم الأحد الماضي، بعد تعرضه لإطلاق صواريخ من جانب حركة حماس من مدينة رفح في جنوب القطاع.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات في رفح ردًا على ذلك، بما في ذلك ضرب مواقع إطلاق الصواريخ.