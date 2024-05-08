روسيا تهدد باستهداف القوات الفرنسية حال ذهابها لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، القوات الفرنسية من استهدافها في حال ذهابها للحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجيش الروسي سيعتبر القوات الفرنسية هدفًا مشروعًا في حال ذهبت لمنطقة الحرب.

وأفادت زاخاروفا أن " الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد على رغبته في خلق نوع من التشتت الاستراتيجي لروسيا" مضيفة أن موسكو يجب عليها تخييب آماله.

وأوضحت زاخاروفا، أن روسيا قررت منذ وقت طويل اعتبار القوات الفرنسية أهدافًا مشروعة في حال توجهوا للحرب بأوكرانيا، مشيرة إلى وجود نية لدى باريس لتنفيذ المخطط المذكور.

وكانت روسيا قد أعلنت بدء تدريبات نووية غير تكتيكية للرد على التهديدات والاستفزازات الغربية في المنطقة.

يذكر أن ماكرون قد لوح بإرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحرب حال تخطت روسيا خطوط الجبهة.