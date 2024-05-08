الكرملين: المعلومات الواردة من جهاز الأمن الأوكراني بشأن محاولة اغتيال زيلينسكي لا تُعتبر صحيحة

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنّ "التدخل في الصراع الأوكراني على الأرض من قبل الدول العسكرية لحلف الناتو قد ينطوي على خطر كبير".

ولفت، تعليقًا حول الالتماس على موقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا، إلى "أننا نعتبر هذا استفزازًا شديدًا".

إلى ذلك، ذكر الكرملين أنّ روسيا "لا يمكنها" التحقيق في مقتل مراسل "فرانس برس" أرمان سولدان في أوكرانيا عام 2023.

وعلّق على ما أورده جهاز الأمن الأوكراني حول تورّط مزعوم لـ"عملاء روس" في محاولة اغتيال زيلينسكي، بالقول: "من غير المرجح اعتبار المعلومات الواردة من جهاز الأمن الأوكراني صحيحة".

وفي وقت سابق، أعلن مدير جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك كشف "مؤامرة روسية" لاغتيال شخصيات سياسية وعسكرية بارزة من بينها زيلينسكي، حيث تم توقيف مسؤولين أمنيين أوكرانيين لارتباطهما بالمجموعة التي كانت تسعى لتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين رفيعي المستوى قبل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.