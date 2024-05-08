أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي انها قصفت بقذائف هاون من العيار الثقيل جنود الجيش الاسرائيلي وآلياته المتوغلة في محيط المطار شرق مدينة رفح. وصباح اليوم اعلنت سرايا القدس انها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات الجيش الاسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح.

كانت هذه تفاصيل خبر سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون من العيار الثقيل جنود العدو وآلياته المتوغلة بمحيط المطار شرق مدينة رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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