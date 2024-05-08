أكّدت معلومات الـLBCI أنّ نقابة المحامين، في الشمال، تلقّت طلب إذن ملاحقة أحد المحامين في ملف "عصابة التيكتوكرز" المتورّطين بأعمال تطال القُصّر.
وأوضحت المعلومات أنّ النقابة حدّدت له موعدًا سريعًا للإدلاء بدفاعه، على أن تدرس أقواله إذا حضر وخلاصة الطلب والأدلة وتتخذ قرارها كحد أقص مع بداية الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات "LBCI": نقابة المحامين بالشمال تلقّت طلب إذن ملاحقة أحد المحامين بملف "عصابة التيكتوكرز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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