معلومات "LBCI": نقابة المحامين بالشمال تلقّت طلب إذن ملاحقة أحد المحامين بملف "عصابة التيكتوكرز"

أكّدت معلومات الـLBCI أنّ نقابة المحامين، في الشمال، تلقّت طلب إذن ملاحقة أحد المحامين في ملف "عصابة التيكتوكرز" المتورّطين بأعمال تطال القُصّر.

وأوضحت المعلومات أنّ النقابة حدّدت له موعدًا سريعًا للإدلاء بدفاعه، على أن تدرس أقواله إذا حضر وخلاصة الطلب والأدلة وتتخذ قرارها كحد أقص مع بداية الأسبوع المقبل.