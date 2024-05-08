مجلس أساقفة زحلة والبقاع طالب ميقاتي والحاج حسن باستمرار تفويض لحود بملف النبيذ

عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع اجتماعًا في مطرانية زحلة المارونية، حيث طالب الحاضرون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن باستمرار تفويض مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود بملف النبيذ.

وصدر بيان عن المجلس بحضور راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض، راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري وراعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران بولس سفر وأمين سر المجلس الأرشمندريت ايلي بو شعيا، حيث تمت الإشارة إلى أنّ المجلس "استغرب سحب تفويض مدير عام وزارة الزراعة بصلاحية وزير الزراعة المحددة في القانون 216/2000 بملف النبيذ وفق الآلية المتبعة مع الوزير".

وأشاد مجلس الأساقفة بجهود المدير العام لويس لحود في "تطوير الزراعة عموما وتطوير قطاع النبيذ خصوصا، ونجاحه في خدمة زحلة والبقاع ولبنان".