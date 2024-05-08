المطران النفاع في مولد القديس مار شربل من بقاعكفرا: إذا اتحدنا بقلب واحد سيكون لبناننا بالف خير

أكد النائب البطريركي العام على الجبة وزغرتا اهدن المطران جوزاف النفاع، في عظته خلال قداس احتفالي بمناسبة عيد مولد القديس مار شربل في بلدة بقاعكفرا، ان "عيد مولد مار شربل بات محطة سنوية منذ العام ١٩٧٨ بفضل جهود السيدة مارغو تيان نجتمع بها من مختلف المناطق اللبنانية نفرح كأننا عائلة واحدة لافتا الى اننا نعيش اليوم متباعدين في حين يجب أن نكون متوحدين لنعيش بخير وسلام".

ورأى أن "وجودنا اليوم هنا علامة على أننا اذا اتحدنا بقلب واحد سيكون لبناننا بالف خير برعاية مار شربل وقديسي لبنان رغم اننا نعيش اليوم سرطان البغض والكره وعدم عيش المحبة التي علمنا اياها المسيح ليفيض مار شربل بنعمه علينا".

وأضاف "لبنان بالف خير من نعم الله فلتكن لدينا الشجاعة ونقول لمار شربل أننا لن نخاف بعد اليوم ولن نعيش البغض فننعم بالفرح والسلام".

وحضر القداس الرئيس أمين الجميل وعقيلته جويس الجميل، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع ممثلان بالنائب السابق جوزيف اسحق، وعدد من المسؤولين عن جمعيات واخويات وحشد كبير من المؤمنين من مختلف المناطق اللبنانية.