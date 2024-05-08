البنتاجون يعلن تعليق إمدادات الأسلحة لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مؤقتًا شحنة ذخائر ذات حمولة عالية إلى إسرائيل وتقوم بمراجعة بعض الشحنات على المدى القريب في ظل الهجمات الإسرائيلية الجارية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال أوستن خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي: "خلال تقييمنا الوضع، أوقفنا شحنة واحدة من الذخائر ذات الحمولة العالية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستواصل القيام بما هو ضروري لضمان أن إسرائيل تمتلك الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها. ولكن مع ذلك، فإننا نراجع حاليًا بعض شحنات المساعدة الأمنية على المدى القريب في سياق الأحداث الجارية في رفح".

وأضاف أوستن أن البنتاغون "لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف الشحنة المتوقفة مؤقتا".

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في 3 مايو/ أيارالجاري، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على القوات الأمريكية في قطاع غزة.

وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي: "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة، لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك".

وتابع: "وبعد قولي هذا.. هذه منطقة قتال وأشياء عدة يمكن أن تحدث، وسوف تحدث"، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد صرح، في وقت سابق، بأنه "من الممكن أن يتم إطلاق النار على القوات الأمريكية التي تقيم رصيفا عائما قبالة ساحل غزة"، مؤكدا أن "هذه القوات لديها الحق في الرد بإطلاق النار".

وقال أوستن خلال كلمة في مجلس النواب: "عادة، يحمل جميع أفراد الخدمة المنتشرة أسلحة، ولديهم القدرة على حماية أنفسهم إذا تعرضوا للخطر".

وأكد أوستن أن الجيش الإسرائيلي يوفر حماية للقوة الأمريكية على الرصيف وحوله.