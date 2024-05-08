جريح في آلة حادة نتيجة إشكال في صيدا القديمة

وقع إشكال فردي عند ساحة باب السراي في صيدا القديمة، وأصيب الشاب أ.م. بعد طعنه بآلة حادة، وقد جرى إسعافه ونقله عبر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.

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