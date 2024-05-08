شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعتزم تجنيد سجناء للحرب ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

تجنيد السجناء

الدمام - شريف احمد - قررت أوكرانيا السماح لبعض السجناء بالتطوع في الخدمة العسكرية، في ظل النقص في عدد الجنود الواجب توفرهم للتصدي للغزو واسع النطاق الذي شنته روسيا ضدها منذ أكثر من عامين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية اليوم الأربعاء.ولن يكون مؤهلا للخدمة العسكرية تجار المخدرات، والذين يقضون عقوبات تتعلق بجرائم فساد خطيرة، وأعضاء سابقين في البرلمان، ووزراء، وموظفين حكوميين رفيعي المستوى، وكذلك الذين تم إدانتهم بجرائم تتعلق بالمساس بالأمن القومي.ويمكن للسجناء، بموجب القانون الجديد في أوكرانيا، الالتحاق بالجيش إذا لم تتجاوز مدة عقوبتهم المتبقية ثلاث سنوات.وقالت عضوة البرلمان أولينا شولياك، إن هؤلاء السجناء يجب أن يؤدوا خدمتهم العسكرية في وحدات منفصلة تحت حراسة. وينص القانون على أن الخدمة العسكرية لا تنتهي بانتهاء مدة العقوبة، بل بانتهاء التعاقد أو التسريح العام.