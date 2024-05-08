اخبار العالم

أوكرانيا تعتزم تجنيد سجناء للحرب ضد روسيا

0 نشر
د ب أ- كييف 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعتزم تجنيد سجناء للحرب ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت أوكرانيا السماح لبعض السجناء بالتطوع في الخدمة العسكرية، في ظل النقص في عدد الجنود الواجب توفرهم للتصدي للغزو واسع النطاق الذي شنته روسيا ضدها منذ أكثر من عامين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية اليوم الأربعاء.
ولن يكون مؤهلا للخدمة العسكرية تجار المخدرات، والذين يقضون عقوبات تتعلق بجرائم فساد خطيرة، وأعضاء سابقين في البرلمان، ووزراء، وموظفين حكوميين رفيعي المستوى، وكذلك الذين تم إدانتهم بجرائم تتعلق بالمساس بالأمن القومي.

تجنيد السجناء

ويمكن للسجناء، بموجب القانون الجديد في أوكرانيا، الالتحاق بالجيش إذا لم تتجاوز مدة عقوبتهم المتبقية ثلاث سنوات.
وقالت عضوة البرلمان أولينا شولياك، إن هؤلاء السجناء يجب أن يؤدوا خدمتهم العسكرية في وحدات منفصلة تحت حراسة. وينص القانون على أن الخدمة العسكرية لا تنتهي بانتهاء مدة العقوبة، بل بانتهاء التعاقد أو التسريح العام.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا